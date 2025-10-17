Coruche leva os sabores de Santana do Mato ao 44.º Festival Nacional de Gastronomia

De 16 a 26 de Outubro, Santarém volta a vestir o avental e a receber o 44.º Festival Nacional de Gastronomia, um dos mais emblemáticos eventos dedicados à cozinha tradicional portuguesa. Entre os muitos municípios presentes, Coruche volta a afirmar-se como território de sabores e de pertença, levando à Casa do Campino o que de melhor se produz e cozinha no concelho.

No dia 22, o stand do Município de Coruche promete despertar os sentidos com uma mostra de produtos locais, provas de doçaria e vinhos e um ambiente que alia tradição e autenticidade. Nele podem-se desfrutar dos vinhos da Quinta da Arriça e da Quinta Grande, que serão os protagonistas de um programa que celebra o saber-fazer coruchense.

Durante o dia, entre o meio-dia e a meia-noite, o espaço de Coruche convida à degustação e à descoberta. Às 15 horas, haverá demonstração gastronómica com prova de broas à moda de Santana do Mato, servidas com o tradicional “café das velhas”, preparado à antiga. Ao entardecer, entre as 19 e as 20 horas, é tempo de saborear as sopas de carne, prato robusto e identitário que conta histórias de aldeia e de convívio à mesa.

A tradição continua a dançar ao som do Rancho Folclórico Os Camponeses de Santana do Mato, que entre as 19 e as 21 horas anima o recinto com música e trajes típicos da etnografia local.

Mais do que mostrar gastronomia, Coruche leva ao festival uma ideia de território, de memória e de identidade. “A enogastronomia conta histórias e dá a provar paisagens”, lê-se na nota da autarquia, que reforça o papel do concelho como um dos grandes embaixadores da tradição ribatejana.