17/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 17-10-2025 10:00

“Todos com o Feijão... o Feijão com todos” está de regresso a Tomar

feijao arroz feijoca gastronomia
foto ilustrativa
Ao todo são 14 os restaurantes aderentes que incluem nas suas ementas pratos que têm como ingrediente base o feijão.

A mostra gastronómica “Todos com o Feijão... o Feijão com todos” está de volta a Tomar para a sua 24ª edição. A iniciativa decorre nos fins-de-semana de Outubro e no dia 20, dia de Santa Iria. Ao todo são 14 os restaurantes aderentes que incluem nas suas ementas pratos que têm como ingrediente base o feijão.

A oferta gastronómica é diversa, integrando entradas, sopas, prato principal e sobremesa. Alguns exemplos desses pratos são patê de feijão frade, sopa de feijão verde, feijoada de bacalhau, enguias fritas com arroz de feijão ou bolo de chocolate com feijão, entre outras opções.

