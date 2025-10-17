Cultura | 17-10-2025 10:00
“Todos com o Feijão... o Feijão com todos” está de regresso a Tomar
foto ilustrativa
Ao todo são 14 os restaurantes aderentes que incluem nas suas ementas pratos que têm como ingrediente base o feijão.
A mostra gastronómica “Todos com o Feijão... o Feijão com todos” está de volta a Tomar para a sua 24ª edição. A iniciativa decorre nos fins-de-semana de Outubro e no dia 20, dia de Santa Iria. Ao todo são 14 os restaurantes aderentes que incluem nas suas ementas pratos que têm como ingrediente base o feijão.
A oferta gastronómica é diversa, integrando entradas, sopas, prato principal e sobremesa. Alguns exemplos desses pratos são patê de feijão frade, sopa de feijão verde, feijoada de bacalhau, enguias fritas com arroz de feijão ou bolo de chocolate com feijão, entre outras opções.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Vale Tejo
15-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar