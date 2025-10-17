Vila Franca de Xira assinala Dia Mundial da Bengala Branca com teatro e reflexão social

O auditório do Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, será o cenário das comemorações conjuntas do Dia Mundial da Bengala Branca e do Dia Municipal para a Igualdade, a realizar-se no dia 17 de Outubro, pelas 21h30. Para marcar a data, será apresentada a peça de teatro “Mas ele hoje trouxe-me flores”, pela Embuscada Associação Cultural. A produção aborda o tema das relações tóxicas e dos comportamentos abusivos, convidando o público a reflectir sobre as formas subtis de violência que, muitas vezes, se disfarçam de gestos de afecto. A encenação inclui serviço de audiodescrição, assegurando a acessibilidade a pessoas cegas ou com baixa visão.

A iniciativa visa estimular a consciência individual e colectiva sobre a necessidade de reconhecer e combater a violência, seja ela física, psicológica ou emocional. O simbolismo das flores, que na peça ganham uma ambiguidade entre o amor e o controlo, surge como ponto de partida para um momento de reflexão e mudança. A entrada é gratuita mediante reserva de lugar e integra o conjunto de acções promovidas pelo município de Vila Franca de Xira para promover a igualdade e a inclusão social.