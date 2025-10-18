Festival Nacional de Gastronomia em Santarém reforça o concelho como destino turístico

O Festival Nacional de Gastronomia está a decorrer em Santarém até domingo, 26 de Outubro, com o presidente da câmara, João Leite, a destacar o papel do evento na afirmação do concelho como destino turístico e gastronómico, sublinhando um crescimento de 30,6% nas dormidas entre 2019 e 2024. Na cerimónia de abertura da 44.ª edição do festival, o autarca afirmou que Santarém “é hoje a capital nacional da gastronomia”, resultado de uma estratégia municipal que tem vindo a produzir “efeitos claros” na economia local. “Mais pessoas significa mais actividade económica nos nossos restaurantes, nos nossos serviços, no nosso comércio, na nossa hotelaria”, afirmou, acrescentando que o investimento público em grandes eventos tem um “efeito multiplicador” que contribui para o desenvolvimento do território.

O presidente da Câmara de Santarém afirmou que o desenvolvimento da gastronomia do concelho tem permitido atrair investimento privado, referindo que várias unidades hoteleiras já manifestaram interesse em instalar-se em Santarém, "atraídas pela cultura, património e dinâmica local". João Leite enalteceu ainda o papel da restauração escalabitana, que considera ser o principal motor da notoriedade gastronómica da cidade. “Se hoje somos a capital nacional da gastronomia, deve-se aos restaurantes de Santarém, que todos os dias mobilizam pessoas até ao nosso território”, declarou.

A cerimónia contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, que defendeu a criação de uma infraestrutura nacional dedicada à gastronomia, com o objectivo de "reposicionar Portugal no mercado internacional e valorizar um dos seus maiores activos”. E acrescentou: "O festival é um agregador da nossa cultura, da nossa diversidade, da nossa criação de riqueza e sobretudo da visibilidade daqueles que, durante todo o ano, contribuem para este produto diferenciador da marca Portugal”.

Pedro Machado revelou que o Governo traçou como objectivo estratégico a criação de uma alta escola de gastronomia, que permita “reforçar e reposicionar” a oferta nacional, respondendo "à crescente procura internacional". O governante sublinhou que a gastronomia, os vinhos e a cozinha regional são elementos centrais na afirmação turística do país, e que o investimento em eventos como o de Santarém tem impacto directo na atracção de visitantes e na dinamização das economias locais. O secretário de Estado destacou ainda que o comércio, os serviços e o turismo representam atualmente 60% da riqueza bruta nacional, defendendo a revitalização do comércio tradicional como parte integrante da experiência turística. “Encontrar soluções financeiras que o tornem mais sustentável e competitivo é essencial”, disse.



A cerimónia contou também com a presença do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, que afirmou que Santarém “é um farol para a gastronomia da região”, destacando o impacto do festival na criação de “circuitos profissionais” e na articulação entre o sector primário e o sector terciário. “Os eventos são fatores geradores de riqueza, geradores de atração de visitantes, contribuem para a dinamização das economias locais”, defendeu.

O responsável defendeu a criação de um calendário anual de eventos e revelou que a entidade tem apoiado o município de Santarém com vista à captação de projectos privados. “Hoje mesmo aprovámos um plano de promoção para os mercados transfronteiriços com Espanha, onde pela primeira vez vamos trabalhar de forma autorizada o Ribatejo”, anunciou, acrescentando que está prevista uma grande acção de promoção do festival ‘Viva Test’ no dia 20 de Novembro, em Lisboa.