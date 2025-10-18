uma parceria com o Jornal Expresso
18/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 18-10-2025 10:00

Teatro Sá da Bandeira recebeu encontro dedicado à ciência, inovação e humanização dos cuidados de saúde

Teatro Sá da Bandeira recebeu encontro dedicado à ciência, inovação e humanização dos cuidados de saúde
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Programa integrou quatro mesas-redondas dedicadas às diversas dimensões da Enfermagem Médico-Cirúrgica.

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebeu na quinta-feira, 16 de Outubro, o II Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), subordinado ao tema “Cuidar com Ciência, Evoluir com Conhecimento”. Organizado pelo Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica (NEMC), o evento reuniu enfermeiros especialistas, docentes e investigadores num espaço de partilha e valorização da prática especializada.
Na abertura, Fátima Lopes, enfermeira directora da ULS Lezíria, sublinhou “o papel essencial do NEMC no desenvolvimento dos cuidados” e que “a Direcção de Enfermagem reconheceu, em 2022, os núcleos como estruturas fulcrais para o avanço da prática clínica”. Helena José, presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, destacou que o tema “convoca-nos a reflectir sobre o presente e o futuro de uma das áreas mais exigentes da enfermagem”, lembrando que “a especialização é uma necessidade e um direito das pessoas”. O vereador da Câmara Municipal de Santarém, Alfredo Amante, garantiu a disponibilidade da autarquia “para ser parceira activa, valorizando os profissionais e o sistema de saúde”. Por último, Ana Paula Chaves, coordenadora do NEMC, realçou “a importância da atualização permanente e do toque humano, mesmo num tempo cada vez mais tecnológico”.
O programa integrou quatro mesas-redondas dedicadas às diversas dimensões da especialidade — “A Pessoa em Situação Perioperatória”, “Cuidados Securizantes à Pessoa em Situação Crítica”, “A Pessoa em Situação Crónica” e “A Pessoa em Situação Paliativa” — e uma conferência sobre inovação e empreendedorismo apresentada por Pedro Parreira, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar