Alenpalco leva “Pinóquio 2.0” ao Auditório Damião de Góis

Em Alenquer, o Auditório Damião de Góis acolhe aos sábados e domingos o teatro musical “Pinóquio 2.0”, uma produção da companhia Alenpalco. O espectáculo questiona o papel da liberdade e das escolhas humanas num mundo cada vez mais digital.

A companhia Alenpalco apresenta “Pinóquio 2.0”, um teatro musical em cena no Auditório Damião de Góis, em Alenquer. A obra é da autoria de Simão Biernat, com música de Ricardo Nascimento e coreografia de Catarina Caiola.

Inspirado no clássico de Carlo Collodi, “Pinóquio 2.0” transporta o público para um universo contemporâneo, onde a humanidade e a tecnologia se confrontam num espectáculo que combina teatro, música e movimento. A nova criação de Simão Biernat propõe uma reflexão sobre o lugar do homem num tempo em que as máquinas assumem cada vez mais decisões e responsabilidades.

Mais do que uma reinterpretação do conto tradicional, “Pinóquio 2.0” apresenta-se como um espelho do nosso tempo, um retrato poético e inquietante da relação entre o homem e a máquina, entre a liberdade e a responsabilidade das escolhas.

“Não é apenas a história de um menino que deseja tornar-se humano; é antes o retrato de uma época em que ser humano se tornou a maior das ousadias. E é nesse espelho, onde se confundem código e carne, verdade e ilusão, que este espectáculo nos devolve a pergunta de sempre: que faremos nós do futuro, e o que fará o futuro de nós?”, refere a sinopse do musical.

Com luz de Duarte Gonçalves e som de Daniela Ganchas, o espectáculo conta com um vasto elenco composto por Beatriz Carpelho, Carolina Morganheira, Catarina Vieira, Constança Sá, Dinis Monteiro, Francisca Pires, Graciano Martins, Joana Mira, Laura Bastos, Marta Santos, Mónica Monteiro, Pedro Deus, Ricardo Nascimento, Salvador Biernat, Sérgio Valente, Simão Biernat, Sofia Santos e Vítor Silva.

As bailarinas que dão vida às coreografias são Ana Rita Castanheiro, Catarina Morais, Érica Antunes, Maria Inês Lamego e Rafaela Pereira. A componente musical é interpretada por Constança Miguel, o Coro d’A Caixa de Música, Estrela do Vale e Ricardo Nascimento.

O musical é exibido ao público aos sábados e domingos, respectivamente às 21h00 e 16h00 nos meses de Outubro e Novembro.