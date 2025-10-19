Feira de Outubro em Vila Franca de Xira termina com balanço positivo

A edição deste ano da Feira de Outubro e do 44º Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira encerrou com um balanço positivo, tanto ao nível da afluência como da segurança. A consideração foi deixada pelo município, que em comunicado revelou que nos dez dias do evento o Serviço Municipal de Protecção Civil registou 100 ocorrências, um número considerado baixo face à dimensão da iniciativa, que reuniu milhares de visitantes no Parque Urbano do Cevadeiro e no Pavilhão Multiusos.

Segundo o relatório operacional, das ocorrências registadas resultaram 1 ferido grave e 10 feridos leves, a maioria devido às esperas de toiros, tendo todos sido evacuados para unidades hospitalares. Já o Posto Médico Avançado instalado no recinto da feira, destinado a acudir a qualquer solicitação, prestou assistência a 89 vítimas. O dispositivo de segurança contou com um reforço significativo, mobilizando 210 operacionais e 112 veículos de bombeiros e Protecção Civil. No que respeita à vertente cultural e económica, a Feira de Outubro reuniu 103 feirantes, enquanto o 44.º Salão de Artesanato contou com a participação de 94 artesãos provenientes de várias regiões do país.