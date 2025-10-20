Cultura | 20-10-2025 10:00
Comunidade de Sardoal sobe ao palco no espectáculo “A Meio do Tejo”
foto ilustrativa
Centro Cultural Gil Vicente apresenta criação da Terra Amarela com actores locais no dia 25 de Outubro.
O Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, vai ser o palco do espectáculo “A Meio do Tejo”, uma criação da companhia Terra Amarela, que junta artistas profissionais e membros da comunidade local, numa apresentação que está marcada para o dia 25 de Outubro e promete uma reflexão sobre as fronteiras, a utopia e a identidade cultural dos territórios ribeirinhos do Tejo.
O elenco integra Rosa Agudo, natural de Sardoal, e mais cinco participantes do território, seleccionados através de uma formação/audição que decorreu em cada concelho envolvido. Com texto de Raquel S. e encenação de Marco Paiva, a peça convida o público a mergulhar numa narrativa simbólica e sensorial. O espectáculo, que se insere no projecto “A Meio do Tejo”, tem sido desenvolvido no concelho ao longo dos últimos meses, e já contou com a realização de uma Oficina de Criação Teatral, um Atelier de Escrita Criativa e um AudioWalk, atividades que envolveram habitantes e criadores da região.
Na sinopse lê-se que o espectáculo prepara o público “para construir sons, diálogos, imagens, gestos e metáforas que consigam explicar o que somos e aquilo que desejamos coletivamente. As estações do ano guardam muitos países diferentes. Este país que até aqui esteve escondido no meio Tejo, guarda o Mundo todo”. Financiado pela Direcção-Geral das Artes, ao abrigo do apoio à programação da RTCP, “A Meio do Tejo” é uma co-produção da Terra Amarela com os municípios de Sardoal, Alcanena, Ourém, Tomar e Torres Novas.
