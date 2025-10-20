uma parceria com o Jornal Expresso
20/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 20-10-2025 10:00

Comunidade de Sardoal sobe ao palco no espectáculo “A Meio do Tejo”

Centro Cultural Gil Vicente apresenta criação da Terra Amarela com actores locais no dia 25 de Outubro.

O Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, vai ser o palco do espectáculo “A Meio do Tejo”, uma criação da companhia Terra Amarela, que junta artistas profissionais e membros da comunidade local, numa apresentação que está marcada para o dia 25 de Outubro e promete uma reflexão sobre as fronteiras, a utopia e a identidade cultural dos territórios ribeirinhos do Tejo.
O elenco integra Rosa Agudo, natural de Sardoal, e mais cinco participantes do território, seleccionados através de uma formação/audição que decorreu em cada concelho envolvido. Com texto de Raquel S. e encenação de Marco Paiva, a peça convida o público a mergulhar numa narrativa simbólica e sensorial. O espectáculo, que se insere no projecto “A Meio do Tejo”, tem sido desenvolvido no concelho ao longo dos últimos meses, e já contou com a realização de uma Oficina de Criação Teatral, um Atelier de Escrita Criativa e um AudioWalk, atividades que envolveram habitantes e criadores da região.
Na sinopse lê-se que o espectáculo prepara o público “para construir sons, diálogos, imagens, gestos e metáforas que consigam explicar o que somos e aquilo que desejamos coletivamente. As estações do ano guardam muitos países diferentes. Este país que até aqui esteve escondido no meio Tejo, guarda o Mundo todo”. Financiado pela Direcção-Geral das Artes, ao abrigo do apoio à programação da RTCP, “A Meio do Tejo” é uma co-produção da Terra Amarela com os municípios de Sardoal, Alcanena, Ourém, Tomar e Torres Novas.
