21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 21-10-2025 19:28

António José Pedrosa é o organista residente do Festival de Órgão de Santarém

O jovem organista português António José Pedrosa, um dos mais promissores da nova geração de intérpretes de música antiga, foi anunciado como o organista residente da 7ª edição do FÓS – Festival de Órgão de Santarém.

O jovem organista português António José Pedrosa, um dos mais promissores da nova geração de intérpretes de música antiga, foi anunciado como o organista residente da 7ª edição do FÓS – Festival de Órgão de Santarém. O evento vai decorrer de 14 a 30 de Novembro, com organização da Câmara de Santarém em parceria com a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém.
António José Pedrosa é actualmente organista titular da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e organista assistente da Basílica de São Nicolau, ambas em Amesterdão. Em 2024, desempenhou ainda funções como professor substituto de Baixo Contínuo e Música de Câmara no Conservatório de Amesterdão. A sua formação inclui a licenciatura e mestrado em órgão pelo Conservatório de Amesterdão, bem como um mestrado em cravo e órgão pela Escola Superior de Música e Teatro de Hamburgo. António José Pedrosa tem-se apresentado em Portugal, Holanda, Alemanha, França, Bélgica, Croácia e Espanha, e foi distinguido com diversos prémios de relevo.

