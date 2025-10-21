uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 21-10-2025 19:33

Azinhaga recebe Pilar del Río na apresentação do primeiro livro de Ana Mota

A delegação da Fundação José Saramago em Azinhaga acolhe a apresentação de "Às Dez Atrás da Igreja", primeiro livro de Ana Mota sobre memórias da terra onde cresceu e que conta com um prefácio de Pilar del Río.

A Fundação José Saramago - Azinhaga, recebe no dia 25 de Outubro, às 16h00, a apresentação do livro "Às Dez Atrás da Igreja", da autora Ana Mota, natural da aldeia. O evento é promovido pela Junta de Freguesia da Azinhaga e a sessão contará com apresentação de José Miguel Noras e a presença de Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago e autora do prefácio da obra.
No que é o primeiro livro de Ana Mota, "Às Dez Atrás da Igreja" reúne histórias reais e imaginadas que nascem da Azinhaga, cruzando memória, identidade e ficção. Com uma escrita viva e humana, a autora retrata o mundo rural contemporâneo e as suas gentes, num estilo que já tem cativado leitores através da sua página “Unicórnio no Campo”. Licenciada em Comunicação Social, Ana Mota foi jornalista em imprensa, rádio e meios digitais e teve também passagem pelo sector da moda, antes de se dedicar inteiramente à escrita. É ainda fundadora de uma marca de design e comunicação, com mais de uma década de actividade, focada no desenvolvimento de projetos que unem criatividade e identidade local.
