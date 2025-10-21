Encontro de Fotografia encerra exposição mundEvidências em Santarém

O evento vai reunir apaixonados por fotografia, num momento de reflexão sobre o percurso e possível continuidade do projecto mundEvidências.

O Núcleo de Fotografia do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) promove no dia 25 de outubro, às 17h00, o Encontro de Fotografia “Projeto”, com a participação da fotógrafa Susana Paiva. A sessão realiza-se na sala Open Space, no primeiro andar do edifício do CCRS, na Rua Joaquim Luís Martins, no centro histórico da cidade.

O encontro marca o encerramento da exposição mundEvidências e constituirá um momento de reflexão sobre o projecto desenvolvido ao longo do ano e a sua continuidade. Durante a sessão, a fotógrafa Susana Paiva vai também partilhar a sua experiência e abordar os projectos que integraram a mostra, promovendo um espaço de troca de ideias, técnicas e inspiração entre amantes da fotografia.