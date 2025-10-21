uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 21-10-2025 16:28

Encontro de Fotografia encerra exposição mundEvidências em Santarém

Encontro de Fotografia encerra exposição mundEvidências em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O evento vai reunir apaixonados por fotografia, num momento de reflexão sobre o percurso e possível continuidade do projecto mundEvidências.

O Núcleo de Fotografia do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) promove no dia 25 de outubro, às 17h00, o Encontro de Fotografia “Projeto”, com a participação da fotógrafa Susana Paiva. A sessão realiza-se na sala Open Space, no primeiro andar do edifício do CCRS, na Rua Joaquim Luís Martins, no centro histórico da cidade.
O encontro marca o encerramento da exposição mundEvidências e constituirá um momento de reflexão sobre o projecto desenvolvido ao longo do ano e a sua continuidade. Durante a sessão, a fotógrafa Susana Paiva vai também partilhar a sua experiência e abordar os projectos que integraram a mostra, promovendo um espaço de troca de ideias, técnicas e inspiração entre amantes da fotografia.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar