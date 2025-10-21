Cultura | 21-10-2025 14:42
Luísa Sobral apresenta primeiro romance na Biblioteca Municipal António Botto
A cantautora portuguesa Luísa Sobral apresenta o seu primeiro romance, “Nem Todas as Árvores Morrem de Pé”, no dia 23 de Outubro, na Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes.
A cantautora portuguesa Luísa Sobral vai apresentar o seu primeiro romance, “Nem Todas as Árvores Morrem de Pé”, no dia 23 de Outubro, às 21h30, na Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, numa sessão aberta ao público, que contará com a presença da autora e será dedicada à obra publicada pela Editora Dom Quixote.
O livro narra a história de Emmi, nascida pouco antes da ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, que enfrenta uma adolescência difícil marcada pela perda do pai na guerra e pelas dificuldades familiares. O romance acompanha ainda a M., filha de uma Alemanha dividida pelo Muro, que cresce num contexto de socialismo rígido, desconhecendo o mundo ocidental até que um acontecimento inesperado muda a sua perceção da realidade, esta obra explora os cinquenta anos mais tristes da história da Alemanha, com uma narrativa marcada por uma estrutura original e personagens memoráveis.
Luísa Sobral, conhecida pelo seu percurso musical de relevo, já lançou diversos álbuns, como The Cherry on My Cake (2011), Rosa (2018) e DanSando (2022), e destacou-se internacionalmente ao compor “Amar Pelos Dois”, interpretada pelo irmão Salvador Sobral, que garantiu a primeira vitória de Portugal na Eurovisão. Para além da música, Sobral também se estreou na literatura infantil com os livros Quando a Porta Fica Aberta (2022) e O Peso das Palavras (2024), culminando agora com este romance, que marca a sua estreia na ficção adulta.
A apresentação promete oferecer ao público a oportunidade de conhecer de perto o universo literário de Luísa Sobral e de aprofundar a história destas duas mulheres ligadas pelos acontecimentos históricos da Alemanha do século XX.
