21/10/2025

Cultura | 21-10-2025 15:00

Prémio Maria Lamas com candidaturas abertas

Candidaturas de trabalhos sobre a mulher, o género e a igualdade , realizados entre 2024 e 2025, decorrem até 31 de Dezembro. Vencedor recebe três mil euros.

Estão abertas as candidaturas para o prémio Maria Lamas, que distingue estudos sobre a mulher, género e igualdade, com um valor pecuniário de três mil euros. Promovido pela Câmara de Torres Novas, o prémio tem periodicidade bienal e evoca a figura de Maria Lamas, perpetuando o seu testemunho de lutadora pelos direitos das mulheres portuguesas.
Os trabalhos concorrentes têm de constituir abordagens a temas relacionados com a mulher, o género e a igualdade, na perspectiva das ciências sociais e humanas, podendo submeter-se a concurso dissertações de doutoramento e trabalhos de pós-doutoramento desenvolvidas no âmbito de centros de investigação científica credenciados.
Para a edição de 2026 são aceites a concurso trabalhos validados em 2024 e 2025. O prazo de entrega de candidaturas decorre até dia 31 de Dezembro de 2025.
