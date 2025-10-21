uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 21-10-2025 16:29

Quinzena Gastronómica da Codorniz reúne 29 restaurantes no concelho de Alenquer

Foto: CM Alenquer
Restaurantes do concelho de Alenquer vão ter na ementa pratos confecionados com codorniz.

A 11ª edição da Quinzena Gastronómica da Codorniz volta a acontecer nos restaurantes do concelho de Alenquer, entre 1 e 16 de novembro. A codorniz é rainha mais uma vez numa mostra que tem como objetivo dar a conhecer este produto endógeno, associando-o aos vinhos do concelho.
Aderiram a esta edição 29 restaurantes de várias freguesias e que vão confecionar pratos como a codorniz grelhada, à bolhão pato, frita, em lascas ou em tempura, acompanhada de puré, com castanhas, com batatas fritas, com torricado ou com molho de limão.

