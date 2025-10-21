TelhAL em Alhandra é um festival de teatro que celebra a memória e o futuro da vila

A Sociedade Euterpe Alhandrense está a acolher, entre os dias 17 e 26 de Outubro, a primeira edição do TelhAL - Festival de Teatro de Alhandra, um novo evento dedicado à celebração da memória teatral da vila e à projeção do seu futuro.

Mais do que uma simples mostra de espectáculos, o TelhAL assume-se como um encontro intergeracional e comunitário, que junta num único programa a criação, a formação, a partilha e a celebração. Ao longo de dez dias, o público pode assistir a vários espectáculos teatrais com a participação de grupos do concelho e convidados, entre os quais o Teatro dos 7 Lemes, o Re/Criar - Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense, o Curso Livre do Conservatório Regional Silva Marques e o Grupo de Teatro Esteiros, que apresentará em estreia a sua nova criação “Histriónia (A Trégua)”.

O festival inclui ainda aulas abertas, gratuitas e mediante inscrição, destinadas a todos os que queiram experimentar o palco por dentro e descobrir o universo do teatro a partir da prática. Paralelamente, todos os sábados, às 21h00 e antes dos espectáculos, o público poderá participar em visitas guiadas à exposição comemorativa dos 50 anos do Grupo de Teatro Esteiros, uma oportunidade para revisitar a história e o legado teatral da vila.

Segundo a organização, o TelhAL representa um abraço entre gerações, o reencontro de quem já subiu ao palco e de quem o sonha pela primeira vez. É também uma promessa de continuidade e crescimento, com vontade de afirmar, edição após edição, a importância do teatro como espaço de comunidade, memória e criação.