uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 21-10-2025 07:00

TelhAL em Alhandra é um festival de teatro que celebra a memória e o futuro da vila

teatro palco espectáculo
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Ao longo de dez dias, o público pode assistir a vários espectáculos teatrais com a participação de grupos do concelho e convidados.

A Sociedade Euterpe Alhandrense está a acolher, entre os dias 17 e 26 de Outubro, a primeira edição do TelhAL - Festival de Teatro de Alhandra, um novo evento dedicado à celebração da memória teatral da vila e à projeção do seu futuro.
Mais do que uma simples mostra de espectáculos, o TelhAL assume-se como um encontro intergeracional e comunitário, que junta num único programa a criação, a formação, a partilha e a celebração. Ao longo de dez dias, o público pode assistir a vários espectáculos teatrais com a participação de grupos do concelho e convidados, entre os quais o Teatro dos 7 Lemes, o Re/Criar - Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense, o Curso Livre do Conservatório Regional Silva Marques e o Grupo de Teatro Esteiros, que apresentará em estreia a sua nova criação “Histriónia (A Trégua)”.
O festival inclui ainda aulas abertas, gratuitas e mediante inscrição, destinadas a todos os que queiram experimentar o palco por dentro e descobrir o universo do teatro a partir da prática. Paralelamente, todos os sábados, às 21h00 e antes dos espectáculos, o público poderá participar em visitas guiadas à exposição comemorativa dos 50 anos do Grupo de Teatro Esteiros, uma oportunidade para revisitar a história e o legado teatral da vila.
Segundo a organização, o TelhAL representa um abraço entre gerações, o reencontro de quem já subiu ao palco e de quem o sonha pela primeira vez. É também uma promessa de continuidade e crescimento, com vontade de afirmar, edição após edição, a importância do teatro como espaço de comunidade, memória e criação.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar