uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 22-10-2025 18:00

Mação acolheu encontro de grupos de cantares e celebrou tradições

Mação acolheu encontro de grupos de cantares e celebrou tradições
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

CineTeatro de Mação recebeu o XXIº Encontro de Grupos de Cantares, num evento marcado pela partilha musical e pela valorização das tradições populares do concelho.

O XXIº Encontro de Grupos de Cantares, uma iniciativa que, ano após ano, celebra a música tradicional e o convívio entre grupos de diferentes regiões, realizou-se dia 11 de Outubro. O evento teve início no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mação, onde a presidente da autarquia, Margarida Lopes, deu as boas-vindas aos participantes.
Depois da recpeção oficial, o encontro prosseguiu no CineTeatro de Mação, com actuações que encheram o espaço de sons e vozes características da música popular portuguesa, onde além do Grupo de Cantares do Grupo Cultural Os Maçaenses, anfitrião do evento, subiram ao palco o Grupo Musical Barquinha Saudosa e o Grupo Musical de Santa Eulália, ambos convidados desta edição.
No final da tarde, teve lugar a tradicional troca de lembranças entre os grupos. O público que encheu a sala assistiu de perto a um espectáculo de cultura popular, que promoveu o encontro entre gerações e o fortalecimento das identidades locais.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar