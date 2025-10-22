Mação acolheu encontro de grupos de cantares e celebrou tradições

CineTeatro de Mação recebeu o XXIº Encontro de Grupos de Cantares, num evento marcado pela partilha musical e pela valorização das tradições populares do concelho.

O XXIº Encontro de Grupos de Cantares, uma iniciativa que, ano após ano, celebra a música tradicional e o convívio entre grupos de diferentes regiões, realizou-se dia 11 de Outubro. O evento teve início no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mação, onde a presidente da autarquia, Margarida Lopes, deu as boas-vindas aos participantes.

Depois da recpeção oficial, o encontro prosseguiu no CineTeatro de Mação, com actuações que encheram o espaço de sons e vozes características da música popular portuguesa, onde além do Grupo de Cantares do Grupo Cultural Os Maçaenses, anfitrião do evento, subiram ao palco o Grupo Musical Barquinha Saudosa e o Grupo Musical de Santa Eulália, ambos convidados desta edição.

No final da tarde, teve lugar a tradicional troca de lembranças entre os grupos. O público que encheu a sala assistiu de perto a um espectáculo de cultura popular, que promoveu o encontro entre gerações e o fortalecimento das identidades locais.