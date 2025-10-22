uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 22-10-2025 10:00

Mário Rui Cordeiro apresenta “New York Park” no MIIA de Abrantes

miia abrantes museu abrantes
foto ilustrativa - foto dr
“New York Central Park”, do autor Mário Rui Cordeiro, vai ser apresentado no próximo 28 de Outubro no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, em Abrantes.

O escritor e artista Mário Rui N. Cordeiro lança o seu mais recente livro, intitulado “New York Central Park”, no próximo dia 28 deOoutubro, às 18h00, no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte- MIAA, em Abrantes. A sessão de apresentação contará com as intervenções do editor José Antunes Ribeiro, do poeta, pintor e homem da ciência Hugo Beja, num evento que se integra no programa cultural do museu e promete um momento de diálogo entre literatura, arte e reflexão pessoal.
A apresentação decorre no âmbito da exposição “Malas Artes”, de Mário Cordeiro, actualmente patente no MIAA e que pode ser visitada até dia 15 de Março de 2026, reforçando a ligação entre a obra literária e o percurso artístico multifacetado do autor.
