Mário Rui Cordeiro apresenta “New York Park” no MIIA de Abrantes

O escritor e artista Mário Rui N. Cordeiro lança o seu mais recente livro, intitulado “New York Central Park”, no próximo dia 28 deOoutubro, às 18h00, no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte- MIAA, em Abrantes. A sessão de apresentação contará com as intervenções do editor José Antunes Ribeiro, do poeta, pintor e homem da ciência Hugo Beja, num evento que se integra no programa cultural do museu e promete um momento de diálogo entre literatura, arte e reflexão pessoal.

A apresentação decorre no âmbito da exposição “Malas Artes”, de Mário Cordeiro, actualmente patente no MIAA e que pode ser visitada até dia 15 de Março de 2026, reforçando a ligação entre a obra literária e o percurso artístico multifacetado do autor.