Cultura | 22-10-2025 10:00
Mário Rui Cordeiro apresenta “New York Park” no MIIA de Abrantes
foto ilustrativa - foto dr
“New York Central Park”, do autor Mário Rui Cordeiro, vai ser apresentado no próximo 28 de Outubro no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, em Abrantes.
O escritor e artista Mário Rui N. Cordeiro lança o seu mais recente livro, intitulado “New York Central Park”, no próximo dia 28 deOoutubro, às 18h00, no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte- MIAA, em Abrantes. A sessão de apresentação contará com as intervenções do editor José Antunes Ribeiro, do poeta, pintor e homem da ciência Hugo Beja, num evento que se integra no programa cultural do museu e promete um momento de diálogo entre literatura, arte e reflexão pessoal.
A apresentação decorre no âmbito da exposição “Malas Artes”, de Mário Cordeiro, actualmente patente no MIAA e que pode ser visitada até dia 15 de Março de 2026, reforçando a ligação entre a obra literária e o percurso artístico multifacetado do autor.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Vale Tejo
15-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar