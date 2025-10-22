Ranchos folclóricos recriam mercado de 1900 em Tomar

Tomar recuou no tempo com a realização do Mercado de 1900. A iniciativa, que teve lugar na Praça da República, pretendeu recriar um mercado do princípio do século XX, no local onde decorria habitualmente nessa época. O evento foi organizado pelo Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português e Ranchos Folclóricos do concelho de Tomar. Durante a manhã e tarde não faltou animação, com bailarico, cantadores e tocadores de instrumentos tradicionais. O MIRANTE esteve presente e conversou com Hélio Santos, organizador do Mercado de 1900.

Hélio Santos, 45 anos, é coordenador do Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português e também colabora em três ranchos no concelho de Tomar. Explica que o Mercado de 1900 realiza-se em Tomar há cerca de 25 anos, com várias denominações e organizações diferentes ao longo dos anos. “O evento nasceu com o objectivo de recriar o mercado antigo, com os trajes e os produtos que eram vendidos à época, tudo o que é possível recriar, nós fazemos aqui”, refere, acrescentando que uma das particularidades do evento é a chegada dos vendedores, vindos de vários pontos da cidade, para confluírem na Praça da República. “Também era assim na altura, dá um ambiente diferente”, diz. Defende que o evento tem importância também ao nível da transmissão de conhecimento às novas gerações. “Os ranchos têm a participação de muitas crianças e é giro ver essa dinâmica de participarem numa recriação deste género”, sublinha. Na edição deste ano participaram seis ranchos folclóricos de Tomar.



Pandemia afectou ranchos folclóricos

Hélio Santos explica que o Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português é um dos 22 conselhos técnicos espalhados pelo país. Tem sede em Tomar, numa sala cedida pelo município. Além do Mercado de 1900, organizam outros eventos em Tomar e na região, como festivais de folclore, encontros de instrumentos tradicionais e formações, sendo que o objectivo é realizar ainda mais eventos. “Mas isto é tudo pro bono e as pessoas têm cada vez menos tempo”, lamenta. Relativamente à dinâmica dos ranchos folclóricos da região, Hélio Santos assume que a pandemia foi complicada para alguns. “Não está fácil, o saber fazer, os próprios materiais, os tecidos. Cada vez é mais raro saber costurar, fazer um traje, o calçado está muito caro, os transportes também. Esperamos que o poder local esteja desperto para nos ajudar”, frisa.