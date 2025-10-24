Cultura | 24-10-2025 17:12
Banda Prova de Fogo celebra 17 anos com concerto em Pernes
A sede da Música Velha, em Pernes, recebe este sábado, 25 de Outubro, um concerto para assinalar o 17º aniversário da banda Prova de Fogo, que terá como convidada a banda Trio D’Ataque. O espectáculo está marcado para as 23h00 e tem entrada livre.
