24/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 24-10-2025 17:12

Banda Prova de Fogo celebra 17 anos com concerto em Pernes

A sede da Música Velha, em Pernes, recebe na noite de sábado, 25 de Outubro, um concerto para assinalar o 17º aniversário da banda Prova de Fogo, que terá como convidada a banda Trio D’Ataque.

A sede da Música Velha, em Pernes, recebe este sábado, 25 de Outubro, um concerto para assinalar o 17º aniversário da banda Prova de Fogo, que terá como convidada a banda Trio D’Ataque. O espectáculo está marcado para as 23h00 e tem entrada livre.

