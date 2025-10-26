uma parceria com o Jornal Expresso
26/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 26-10-2025 21:00

Comer de Carne regressa a Coruche a 8 e 9 de Novembro para celebrar os sabores da terra

Coruche volta a pôr a tradição à mesa com a 3.ª edição da mostra enogastronómica Comer de Carne – A identidade de um território à mesa, nos dias 8 e 9 de Novembro.

A vila de Coruche prepara-se para receber, nos dias 8 e 9 de Novembro, a 3.ª edição da mostra enogastronómica “Comer de Carne – A identidade de um território à mesa”, um evento que celebra a autenticidade, os sabores e a alma gastronómica coruchense.
Durante o fim-de-semana, restaurantes e produtores locais vão reunir-se em torno do prato tradicional Comer de Carne, também conhecido como Sopas de Carne, numa homenagem às raízes do concelho e à sua ligação à terra e ao fogo.
Entre os restaurantes participantes estão o Fonte de Pau (Santana do Mato), Maia (Couço), O Coruchense, O Farnel, Ó Manel (Coruche), Sabores de Coruche (Monte da Barca) e Santa Justa Restaurante (Couço). Cada um apresentará a sua interpretação do prato, acompanhada por vinhos locais de excelência.
A programação inclui ainda experiências enoturísticas e culturais em vários pontos do concelho. Entre as propostas destacam-se A Apicultora – Experiência Apícola e Caminhada Interpretativa, Comer de Carne nas Onzenas, Sopas de Carne em Panela de Barro (no Pé Manco), e a Visita à Adega e Prova de Vinhos e Produtos Locais na Quinta de Santo André.
A iniciativa coincide com o Dia Mundial do Enoturismo, celebrado a 9 de Novembro, reforçando a ligação entre gastronomia, vinho e território.

