27/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 27-10-2025 15:00

Exposição evoca percurso do Centro Cultural Regional de Santarém

O Centro Cultural Regional de Santarém inaugura no dia 1 de Novembro, pelas 16h00, a exposição “Raízes e novos horizontes – 45 anos do CCRS”, evocativa do percurso da associação com sede no centro histórico de Santarém. A mostra estará em exibição no Fórum Actor Mário Viegas, no edifício sede da colectividade.


