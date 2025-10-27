Cultura | 27-10-2025 15:00
Exposição evoca percurso do Centro Cultural Regional de Santarém
O Centro Cultural Regional de Santarém inaugura no dia 1 de Novembro, pelas 16h00, a exposição “Raízes e novos horizontes – 45 anos do CCRS”, evocativa do percurso da associação com sede no centro histórico de Santarém. A mostra estará em exibição no Fórum Actor Mário Viegas, no edifício sede da colectividade.
