27/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 27-10-2025 18:00

“Mundo dos Livros” convida à descoberta de novos autores na Biblioteca de Alenquer

Projecto pretende fomentar o gosto pela leitura e a partilha de ideias em torno de autores e obras de diferentes universos literários.

A Biblioteca Municipal de Alenquer será, no próximo dia 29 de Outubro, entre as 15h30 e as 16h30, o ponto de partida do ciclo “Mundo dos Livros”, uma iniciativa que pretende despertar o prazer pela leitura e promover o contacto com autores e histórias de outros mundos.
Ao longo de oito sessões, abertas ao público, os participantes terão oportunidade de descobrir novas obras, trocar impressões e debater diferentes perspectivas sobre os autores seleccionados. No final de cada encontro, a obra lida será discutida, estimulando-se o diálogo e a partilha de experiências literárias num ambiente descontraído e de convívio salutar.
As próximas sessões estão já agendadas para os dias 26 de Novembro, 28 de Janeiro, 25 de Fevereiro, 25 de Março, 29 de Abril, 27 de Maio e 24 de Junho de 2026, sempre entre as 15h30 e as 16h30.
A participação é gratuita.

