uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 28-10-2025 10:00

Alenquer revive a história das Invasões Francesas com roteiro guiado

Alenquer revive a história das Invasões Francesas com roteiro guiado
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Roteiro inclui paragens no Museu do Vinho, Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição. Iniciativa realiza-se a 1 de Novembro.

A história das Invasões Napoleónicas volta a ser contada nas ruas de Alenquer através da Rota das Invasões Francesas, um percurso guiado pelos locais por onde as tropas francesas passaram durante o início do século XIX.
O ponto de encontro está marcado para o Centro de Interpretação do Pintar e Cantar dos Reis, no Jardim Vaz Monteiro, de onde partirá a caminhada pelas 10h00 de sábado, 1 de Novembro. O roteiro inclui paragens no Museu do Vinho, Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, Igreja do Espírito Santo e Capela de São Sebastião, oferecendo aos participantes uma viagem pela história e pelo património do concelho.
A iniciativa, de participação gratuita mas com inscrição obrigatória, pretende aproximar a comunidade do seu passado histórico e valorizar os espaços que testemunharam a presença das tropas francesas na região.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar