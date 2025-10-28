uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 28-10-2025 12:00

Bibliotecas de VFX assinalam semana dos contadores de histórias

foto dr
As actividades dos dias 2, 3, 8 e 9 de Novembro poderão contar com interpretação em língua gestual portuguesa, mediante indicação no acto de inscrição.

Entre os dias 2 e 9 de Novembro, as bibliotecas municipais de Vila Franca de Xira acolhem a 30ª edição da Semana dos Contadores de Estórias, uma iniciativa que celebra a arte de contar e ouvir histórias, promovendo momentos de partilha, criatividade e inclusão para todos os públicos.
Durante oito dias, a Fábrica das Palavras, a Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo e a Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria recebem um programa diversificado, pensado especialmente para famílias, escolas, séniores e instituições, reafirmando o papel das bibliotecas como espaços vivos de cultura e encontro comunitário.
Entre as várias propostas desta edição destacam-se “Histórias Cantadas”, apresentadas pela Bolinha de Música; “Histórias curiosas, canções saborosas”, dinamizadas pela Associação Aprender em Família; a sessão “Yoga entre Livros”, com Diana Silva; um espectáculo de stand up comedy com Sérgio Lopes, Ricardo Karitsis e João Marcão; e ainda o teatro de marionetas “A Casa da Árvore”, pela Associação Salvador.
As actividades dos dias 2, 3, 8 e 9 de Novembro poderão contar com interpretação em língua gestual portuguesa, mediante indicação no acto de inscrição, garantindo assim uma maior acessibilidade e inclusão a todos os públicos.
A participação em todas as actividades é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. Os bilhetes para os espectáculos devem ser reservados e levantados 30 minutos antes do início das sessões.

