Cultura | 28-10-2025 12:00
Coros de VFX celebraram a música no Ateneu
XXIX encontro de coros, promovido com o apoio do município de VFX, foi considerado um sucesso.
Foi uma tarde de música e celebração no Ateneu Artístico Vilafranquense no sábado, 25 de Outubro, no XXIX Encontro de Coros do Concelho de Vila Franca de Xira.
Organizado com o apoio da câmara e com entrada livre, o evento reuniu sete agrupamentos corais do concelho: Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira, o Coro Vocale Allegro, o Grupo Coral Ares Novos, o Grupo Coral da Sociedade Euterpe Alhandrense, o Grupo Coral Stravaganzza, o Coro Juvenil do Ateneu Artístico Vilafranquense e o Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar