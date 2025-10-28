Coros de VFX celebraram a música no Ateneu

Foi uma tarde de música e celebração no Ateneu Artístico Vilafranquense no sábado, 25 de Outubro, no XXIX Encontro de Coros do Concelho de Vila Franca de Xira.

Organizado com o apoio da câmara e com entrada livre, o evento reuniu sete agrupamentos corais do concelho: Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira, o Coro Vocale Allegro, o Grupo Coral Ares Novos, o Grupo Coral da Sociedade Euterpe Alhandrense, o Grupo Coral Stravaganzza, o Coro Juvenil do Ateneu Artístico Vilafranquense e o Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense.