28/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 28-10-2025 11:48

Grupo de caminhadas da Chamusca completou oito anos de existência

Secção da União Desportiva da Chamusca completou oito anos de vida.

O grupo de caminhadas da Chamusca, uma secção da União Desportiva da Chamusca, completou oito anos de existência no passado dia 17 de Outubro. Para assinalar a data, realizaram uma caminhada na Chamusca, almoçaram na aldeia do Arripiado, no "Gran Rio", e passaram uma parte da tarde num passeio de barco pelo rio Tejo, com a "Tritejo".
