uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 28-10-2025 15:00

“Os Transparentes” de Ondjaki ganha vida no Teatro Estúdio Ildefonso Valério

“Os Transparentes” de Ondjaki ganha vida no Teatro Estúdio Ildefonso Valério
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Distinguido com o Prémio José Saramago e amplamente reconhecido como uma das vozes mais originais da literatura de língua portuguesa, Ondjaki constrói em Os Transparentes um retrato poético e político de Luanda.

O romance Os Transparentes, do escritor angolano Ondjaki, chega ao palco numa criação da companhia Cegada, com encenação de Manuela Paulo e dramaturgia de Marta Dias. O espectáculo estreia a 31 de Outubro e permanecerá em cena até 16 de Novembro, com apresentações de quinta a sábado, às 21h00, e aos domingos, às 16h00, no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca do Ribatejo.
Distinguido com o Prémio José Saramago e amplamente reconhecido como uma das vozes mais originais da literatura de língua portuguesa, Ondjaki constrói em Os Transparentes um retrato poético e político de Luanda, uma cidade onde o quotidiano e o fantástico se misturam, revelando as pequenas resistências, afectos e contradições de quem nela vive.
A companhia Cegada transporta agora esse universo literário para o teatro, dando corpo às personagens e atmosferas que fazem de Luanda uma cidade viva, feita de vozes, cheiros, poeiras e presenças invisíveis. É dessa matéria, feita de afectos, ausências e esperanças, que nasce o espectáculo. Entre o humor, a crítica e a ternura, Os Transparentes propõe-se como um encontro entre literatura e teatro, entre Angola e Portugal, entre o visível e o invisível, refere a companhia em comunicado.
O elenco é composto inteiramente por criadores de Luanda: Anílson Eugénio, Eduarda Oliveira, Kássia Laureano e Kévin Cassule que, sob a direcção de Manuela Paulo, contam esta história com a autenticidade de quem conhece, por dentro, a pulsação de Luanda e da sua diáspora. Durante o processo criativo a companhia contou com a visita de Ondjaki, num encontro de partilha e diálogo entre literatura e teatro que marcou profundamente a construção do espectáculo e reforçou a ligação entre o autor e os intérpretes. Após a temporada em Alverca, Os Transparentes seguirá em digressão por várias cidades de Portugal e Espanha, com apresentações previstas em Zaragoza e Badajoz (Espanha), Lagos, Covilhã, entre outras.
A ficha artística inclui ainda cenografia e adereços de Marta Fernandes da Silva, figurinos de Simone Rodrigues, direcção artística de Rui Dionísio, direcção de produção e comunicação de Vladimiro Cruz e produção executiva de Rafael Pires e Tatiana Antunes.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar