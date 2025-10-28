Passeio deu a conhecer Reserva Natural Local do Paul da Gouxa

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça organizou um Passeio da Biodiversidade na manhã de sábado, 25 de Outubro, no Paul da Gouxa. Apesar da chuva, a iniciativa contou com dezena e meia de participantes e visou dar a conhecer a riqueza natural presente na Reserva Natural Local do Paul da Gouxa, em Alpiarça. A actividade com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça e da Quinta da Atela. Joaquim Nascimento, da direção da associação deu as boas-vindas aos participantes no passeio, que foi orientado por Paulo Rocha e Teresa Fonseca, também dirigentes da associação.