uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 28-10-2025 07:00

Passeio deu a conhecer Reserva Natural Local do Paul da Gouxa

Passeio deu a conhecer Reserva Natural Local do Paul da Gouxa
FOTO - Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça organizou um Passeio da Biodiversidade na manhã de sábado, 25 de Outubro, no Paul da Gouxa.

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça organizou um Passeio da Biodiversidade na manhã de sábado, 25 de Outubro, no Paul da Gouxa. Apesar da chuva, a iniciativa contou com dezena e meia de participantes e visou dar a conhecer a riqueza natural presente na Reserva Natural Local do Paul da Gouxa, em Alpiarça. A actividade com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça e da Quinta da Atela. Joaquim Nascimento, da direção da associação deu as boas-vindas aos participantes no passeio, que foi orientado por Paulo Rocha e Teresa Fonseca, também dirigentes da associação.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar