Cultura | 29-10-2025 15:26
Alviobeira recebe encontro de folclore infantil
Foto - Facebook Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira
Iniciativa decorre na tarde de domingo, 2 de Novembro.
A escola primária de Alviobeira, concelho de Tomar, vai receber a iniciativa “Memórias de Infância” na tarde de domingo, 2 de Novembro. Trata-se de um encontro de folclore infantil organizado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira.
A iniciativa decorre entre as 14h00 e as 18h00. A participar vão estar o Rancho Infantil do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira e a Escolinha de Folclore do Rancho Folclórico do Pego – Abrantes.
