uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 29-10-2025 15:26

Alviobeira recebe encontro de folclore infantil

Alviobeira recebe encontro de folclore infantil
Foto - Facebook Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa decorre na tarde de domingo, 2 de Novembro.

A escola primária de Alviobeira, concelho de Tomar, vai receber a iniciativa “Memórias de Infância” na tarde de domingo, 2 de Novembro. Trata-se de um encontro de folclore infantil organizado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira.

A iniciativa decorre entre as 14h00 e as 18h00. A participar vão estar o Rancho Infantil do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira e a Escolinha de Folclore do Rancho Folclórico do Pego – Abrantes.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar