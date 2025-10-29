Alviobeira recebe encontro de folclore infantil

A escola primária de Alviobeira, concelho de Tomar, vai receber a iniciativa “Memórias de Infância” na tarde de domingo, 2 de Novembro. Trata-se de um encontro de folclore infantil organizado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira.



A iniciativa decorre entre as 14h00 e as 18h00. A participar vão estar o Rancho Infantil do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira e a Escolinha de Folclore do Rancho Folclórico do Pego – Abrantes.