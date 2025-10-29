uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 29-10-2025 15:20

Benavente pintou-se de rosa pela prevenção do cancro da mama

Benavente pintou-se de rosa pela prevenção do cancro da mama
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mais de uma centena de pessoas participou na Caminhada de Sensibilização Outubro Rosa, no Parque 25 de Abril, em Benavente, numa manhã dedicada à solidariedade, à partilha e à prevenção do cancro da mama.

O Parque 25 de Abril, em Benavente, encheu-se de cor e de energia positiva na manhã de 26 de Outubro, com a realização da Caminhada de Sensibilização Outubro Rosa, uma iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.
O evento teve como principal objectivo alertar para a importância das medidas preventivas e do diagnóstico precoce do cancro da mama.
O percurso, com partida e chegada no Parque, foi marcado por momentos de convívio, boa disposição e espírito solidário. Entre risos e palavras de incentivo, os participantes fizeram da caminhada um gesto simbólico de união e esperança, recordando que a luta contra o cancro é também uma causa de todos.
No final, a satisfação era geral, com muitos a sublinhar a importância de continuar a promover acções que incentivem a prevenção e o diagnóstico precoce.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar