Benavente pintou-se de rosa pela prevenção do cancro da mama

O Parque 25 de Abril, em Benavente, encheu-se de cor e de energia positiva na manhã de 26 de Outubro, com a realização da Caminhada de Sensibilização Outubro Rosa, uma iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O evento teve como principal objectivo alertar para a importância das medidas preventivas e do diagnóstico precoce do cancro da mama.

O percurso, com partida e chegada no Parque, foi marcado por momentos de convívio, boa disposição e espírito solidário. Entre risos e palavras de incentivo, os participantes fizeram da caminhada um gesto simbólico de união e esperança, recordando que a luta contra o cancro é também uma causa de todos.

No final, a satisfação era geral, com muitos a sublinhar a importância de continuar a promover acções que incentivem a prevenção e o diagnóstico precoce.