Dia das Bruxas vai ser comemorado em Tomar

O Halloween, conhecido em Portugal por Dia das Bruxas, vai ser comemorado em dose dupla na cidade de Tomar. A Festa de Halloween, uma organização da TomarIniciativas – Associação de Cultura, vai decorrer nas noites de 31 de Outubro e 1 de Novembro na Tenda do Mercado.

Sexta-Feira, 31, há DJ’s Fest com actuações de Hugo Rafael e DJ JBK. Sábado, 1, sobem a palco The Peorth e Saint.