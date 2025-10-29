uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 29-10-2025 15:23

Dia das Bruxas vai ser comemorado em Tomar

O Halloween, conhecido em Portugal por Dia das Bruxas, vai ser comemorado em dose dupla na cidade de Tomar.

O Halloween, conhecido em Portugal por Dia das Bruxas, vai ser comemorado em dose dupla na cidade de Tomar. A Festa de Halloween, uma organização da TomarIniciativas – Associação de Cultura, vai decorrer nas noites de 31 de Outubro e 1 de Novembro na Tenda do Mercado.
Sexta-Feira, 31, há DJ’s Fest com actuações de Hugo Rafael e DJ JBK. Sábado, 1, sobem a palco The Peorth e Saint.
