Cultura | 29-10-2025 21:00

Escuteiros de Alhandra promovem noite de fados

fado guitarra portuguesa
foto ilustrativa
Evento tem lugar na CURPIFA a 8 de Novembro.

Os Escuteiros de Alhandra promovem a 8 de Novembro, às 19h00, uma noite de fados com as receitas a reverter para o agrupamento. O espectáculo acontece nas instalações da Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra (CURPIFA). Do cartaz constam os fadistas convidados Luís Manuel (guitarra portuguesa) e Jacinto Carminho (viola). A entrada custa 15 euros e inclui caldo verde, pão, chouriço, vinho e sobremesa.

