Feira Nova de Santa Iria foi um exemplo na promoção do património e das tradições de Ourém

Terminou mais uma edição da Feira Nova de Santa Iria, evento centenário que mais uma vez reuniu muito público e continua a afirmar-se como um espaço de festa para todas as gerações, além de palco natural para a celebração de Ourém, das suas gentes e das suas tradições. Ao longo de quatro dias, o recinto acolheu milhares de visitantes que participaram nas actividades ao dispor e assistiram à vasta programação do evento, com destaque para os concertos de João Pedro Pais, Ágata e Profjam, assim como dos artistas locais Dj John Francyz, Banda 100 Saída e Carolina Moleiro (vencedora do concurso “Revela-te”, iniciativa realizada na última edição da FeirOurém que divulga os talentos artísticos dos jovens oureenses).

Uma das grandes novidades da programação da Feira Nova de Santa Iria foi a inclusão e dinamização do projecto “Aldeia dos Miúdos – Faz o teu Passaporte Rural”, iniciativa que reuniu muito público nas várias oficinas dedicadas às tradições do mundo rural. O projecto educativo e dirigido a famílias, levou o público numa viagem pela identidade oureense, valorizando os saberes ancestrais que sustentam o artesanato, a gastronomia e outras artes locais. A ideia foi concebida por alunos da Escola Básica 2º e 3º ciclos D. Afonso, IV Conde de Ourém, e reconhecida no âmbito da 7ª edição da Assembleia Jovem de Ourém. O palco ideal para a sua implementação foi a Feira Nova de Santa Iria, local onde as famílias puderam participar em oficinas dedicadas ao bolinho dos santos, bolachas artesanais, azeite, queijo e artesanato variado.

Houve também espaço para promover o Vinho Medieval de Ourém, a Ginjinha do Castelo e o Abafadinho da Moeda, entre sessões de showcooking e degustações de produtos regionais. Ao participar neste exercício de aprendizagem partilhada, os participantes ficavam aptos para carimbar o seu “Passaporte Rural”, comprovativo do seu envolvimento e do saber adquirido. O projecto “Aldeia dos Miúdos – Faz o teu Passaporte Rural” enriqueceu a Feira Nova de Santa Iria 2025 ao complementar a restante programação disponível, mas, fundamentalmente, na criação de um espaço de aprendizagem e valorização das tradições que definem Ourém e os oureenses, contribuindo para a preservação deste valioso património junto das gerações vindouras.