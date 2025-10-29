uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 29-10-2025 07:00

Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca celebra 10 anos com exposição

Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca celebra 10 anos com exposição
Foto Locomodels Expo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O evento terá lugar nos dias 22 e 23 de Novembro, um sábado e domingo, no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca.

O Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca (GMFA) celebra este ano o seu 10º aniversário e vai assinalar a data com a realização de mais uma Locomodels Expo, que promete vir a ser um dos maiores encontros de modelismo ferroviário da região. O evento terá lugar nos dias 22 e 23 de Novembro, um sábado e domingo, no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca, situado na Rua César Augusto Gonçalves Ferreira. A história do GMFA remonta a 2015, ano em que o grupo foi formado na sequência da primeira exposição Locomodels Expo, realizada também em Alverca. Desde então, a associação tem-se dedicado à promoção do modelismo ferroviário, reunindo entusiastas, colecionadores e famílias em torno da paixão pelos comboios em miniatura, como O MIRANTE já dera nota.
A edição deste ano promete ser especial, celebrando uma década de actividade contínua e de crescimento de uma comunidade que mantém viva a tradição ferroviária e o gosto pelo detalhe técnico e artístico. O evento contará com maquetes em escala, demonstrações, exposições temáticas, venda de materiais especializados e actividades para todas as idades, sendo uma oportunidade única para descobrir o fascinante mundo do modelismo ferroviário. A entrada é livre.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar