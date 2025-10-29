Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca celebra 10 anos com exposição

O Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca (GMFA) celebra este ano o seu 10º aniversário e vai assinalar a data com a realização de mais uma Locomodels Expo, que promete vir a ser um dos maiores encontros de modelismo ferroviário da região. O evento terá lugar nos dias 22 e 23 de Novembro, um sábado e domingo, no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca, situado na Rua César Augusto Gonçalves Ferreira. A história do GMFA remonta a 2015, ano em que o grupo foi formado na sequência da primeira exposição Locomodels Expo, realizada também em Alverca. Desde então, a associação tem-se dedicado à promoção do modelismo ferroviário, reunindo entusiastas, colecionadores e famílias em torno da paixão pelos comboios em miniatura, como O MIRANTE já dera nota.

A edição deste ano promete ser especial, celebrando uma década de actividade contínua e de crescimento de uma comunidade que mantém viva a tradição ferroviária e o gosto pelo detalhe técnico e artístico. O evento contará com maquetes em escala, demonstrações, exposições temáticas, venda de materiais especializados e actividades para todas as idades, sendo uma oportunidade única para descobrir o fascinante mundo do modelismo ferroviário. A entrada é livre.