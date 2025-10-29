uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 29-10-2025 15:00

Moto Clube Charrua celebra 33 anos de paixão pelas duas rodas em Alpiarça

A festa de aniversário promete um dia de convívio, música, gastronomia e acrobacias em homenagem ao espírito motard.

O Moto Clube Charrua, de Alpiarça, celebra no dia 15 de Novembro o 33º aniversário, num evento que promete juntar amigos, música e muita animação. Fundado em 1992 por um grupo de entusiastas das duas rodas, o clube tem se tornado numa referência regional, mantendo viva a paixão pelo motociclismo e o espírito de camaradagem que marcou a sua origem.
As comemorações arrancam ao início da tarde, com a Banda Filarmónica 1º de Dezembro de Alpiarça a dar o tom festivo à abertura, contando o recinto da sede do clube com expositores e uma ementa tradicional gratuita, com caldo verde e porco assado no espeto, sob o lema “só pagas a bebida”. A animação continua com o DJ Mike, a entrega de lembranças aos clubes convidados e o corte do bolo de aniversário, decorrendo à noite um espectáculo de acrobacias freestyle sobre duas e quatro rodas por Paulo Martinho, às 22h. A festa prolonga-se pela noite com o concerto da banda PSX, tributo aos Xutos & Pontapés, e o show de Brutuus Eventos, encerrando o dia em clima de celebração.
A sede do Moto Clube Charrua situa-se no Largo da Feira de Alpiarça e este ano ganhou melhores acessos e um parque de estacionamento requalificado, resultado de um investimento conjunto entre o município e empresas locais, que será agora palco das celebrações de aniversário.
