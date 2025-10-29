uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 29-10-2025 15:25

Museu do Concelho de Salvaterra celebra Halloween com programa dedicado às famílias

Espaço museológico transforma-se, a 31 de Outubro, num palco de mistério e diversão com teatro, fantasias e gargalhadas assustadoramente divertidas para toda a família.

O Museu do Concelho, instalado no Edifício do Cais da Vala, em Salvaterra de Magos, vai abrir as portas na noite de 31 de Outubro para uma celebração especial de Halloween. Entre as 20h00 e as 22h00, o espaço municipal promete encantar miúdos e graúdos com uma programação que mistura o imaginário das bruxas e vampiros com o humor e a música.
O ponto alto da noite será o teatro “Na Sombra de Drácula, um musical assustadoramente divertido”, pela companhia Truta & Meia Produções, marcado para as 20h30. O espectáculo, destinado a maiores de três anos, promete envolver o público numa história onde o medo dá lugar ao riso e à fantasia.
Organizada pelo Município de Salvaterra de Magos, a iniciativa Noite de Halloween no Museu do Concelho integra a programação cultural do Outono e pretende aproximar o museu da comunidade.

