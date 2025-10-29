uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 29-10-2025 15:00

Solistas da Orquestra Alma Mater apresentam Concertos Comentados na Igreja de Riachos

musica instrumentos
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O concerto de 16 de Novembro, com entrada gratuita, leva a Riachos um programa comentado que combina música clássica, partilha e aprendizagem num formato pensado para aproximar o público da arte.

A Igreja Paroquial de Riachos vai receber, no dia 16 de Novembro, às 16h30, o espectáculo “Solistas da Orquestra Alma Mater – Concertos Comentados”, no âmbito da iniciativa “Fora de Portas”, promovida pelo Teatro Virgínia. O concerto tem entrada gratuita e promete uma experiência musical envolvente, que alia a excelência artística a uma dimensão pedagógica. Os bilhetes são gratuitos, mas carecem de levantamento prévio, estando limitados a quatro por pessoa. Podem ser levantados na bilheteira local, de 2ª a 6ª-feira, entre as 11h00 e as 12h30 e das 15h00 às 18h30, ou no local do espectáculo, a partir de duas horas antes do início.
Sob a direcção do maestro João Baptista Branco, os solistas da Orquestra Alma Mater apresentam um repertório diversificado, com composições de Borodin, Mozart, Puccini, Shostakovich e Schubert, equilibrando tradição e inovação. Durante o espectáculo, cada peça será contextualizada e comentada, permitindo ao público compreender melhor as obras e a sua história, enquanto as escuta. A iniciativa pretende assim aproximar a música clássica da comunidade, oferecendo uma abordagem mais acessível e interactiva à música de câmara.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar