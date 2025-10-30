Cultura | 30-10-2025 07:00
Associação de Junceira promove Festa de Halloween
Foto Facebook ACRDF Junceira
Evento de comemoração do Dia das Bruxas conta com animação musical e muitas surpresas.
A Associação de Junceira, concelho de Tomar, está a promover uma Festa de Halloween para a noite de sexta-feira, 31 de Outubro. O evento de comemoração do Dia das Bruxas conta com animação musical e muitas surpresas. O início está marcado para as 23h00, com actuação de DJ T-AGO. A entrada no evento é livre.
