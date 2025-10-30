uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 30-10-2025 07:00

Associação de Junceira promove Festa de Halloween

Associação de Junceira promove Festa de Halloween
Foto Facebook ACRDF Junceira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento de comemoração do Dia das Bruxas conta com animação musical e muitas surpresas.

A Associação de Junceira, concelho de Tomar, está a promover uma Festa de Halloween para a noite de sexta-feira, 31 de Outubro. O evento de comemoração do Dia das Bruxas conta com animação musical e muitas surpresas. O início está marcado para as 23h00, com actuação de DJ T-AGO. A entrada no evento é livre.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar