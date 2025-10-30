Exposição Arquitectas da Liberdade no Museu Carlos Reis

Mostra patente no museu de Torres Novas traz registos do envolvimento das mulheres na luta pelo direito à habitação.

O Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, acolhe de 1 de Novembro a 20 de Dezembro, a exposição Arquitectas da Liberdade, com organização e curadoria da Associação Mulheres na Arquitectura (MA).

Integrada na programação do projecto A Comunal do CHUDE – Centro Humberto Delgado, sobre o processo desta cooperativa de produção, que existiu em Árgea entre 1974 e 1977, a exposição traz os registos, fontes orais e visuais, do envolvimento das mulheres na luta pelo direito à habitação. Mulheres de múltiplas profissões e sectores sociais reivindicaram casas dignas e recusaram-se a aceitar ser cidadãs de segunda, tomando as rédeas do desenvolvimento das suas comunidades.

Este é um dos 45 projectos apoiados pela 2.ª edição do programa Arte pela Democracia, uma iniciativa da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril em parceria com a Direcção-Geral das Artes e o Museu do Aljube - Resistência e Liberdade.