30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 30-10-2025 15:00

Feira dos Santos em Mação celebra 225 anos de tradição

Feira dos Santos celebra 225 anos em 2025 e continua a ser um dos momentos mais aguardados do ano em Mação, juntando tradição, comércio e convívio no dia 1 de Novembro.

Em 2025, cumprem-se 225 anos da histórica Feira dos Santos, uma das mais antigas e emblemáticas da região, que volta a realizar-se no dia 1 de Novembro, em Mação. A Feira mantém-se fiel à tradição, realizando-se sempre no Dia de Todos os Santos, e espalha-se por toda a vila, com diferentes zonas dedicadas a diversos tipos de produtos, um modelo que nasceu da própria história e organização do evento.
Mesmo com as facilidades do comércio moderno, muitas famílias do concelho e de fora continuam a escolher a feira para se abastecerem de cereais como feijão, grão, milho e frutos secos, bem como de utensílios agrícolas, escadas, panos e árvores de fruto para plantar nesta altura do ano. Além da vertente comercial, a feira é também um momento de convívio, onde é tradição ver as crianças pelas ruas a pedir os “Bolinhos Santinhos”, um costume que atravessa gerações e dá um toque especial ao ambiente festivo.
A origem da Feira dos Santos remonta a 1800, através do qual o Rei D. João VI concedeu aos moradores de Mação autorização para realizarem uma feira anual nos dias 1, 2 e 3 de Novembro. Desde então, o evento cresceu em dimensão e importância, tornando-se um ponto de encontro essencial para agricultores, comerciantes e famílias da região. Desde o ano 2000, por ocasião da celebração dos 200 anos da feira, a Câmara Municipal de Mação tem apostado na recriação histórica do certame, com figurantes trajados à época, animação de rua, bandas e ranchos folclóricos, no Largo dos Combatentes, junto ao Cineteatro e à câmara municipal. As associações, instituições e escolas do concelho também marcarão presença, promovendo a venda de produtos agrícolas e doçaria tradicional. Mais do que um evento comercial, a Feira dos Santos é um símbolo vivo da cultura e da tradição maçaense, que, há mais de dois séculos, continua a unir gerações e a trazer milhares de visitantes à vila.

