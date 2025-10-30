Cultura | 30-10-2025 10:00
Halloween Night Party anima Brazões
Foto Facebook CRCPZ Brazões
Festa de comemoração do Dia das Bruxas conta com muita animação.
A localidade de Brazões, concelho de Tomar, vai receber o evento Halloween Night Party na noite de sexta-feira, 31 de Outubro. A festa de comemoração do Dia das Bruxas vai contar com a actuação de Mr Charles DJ. Haverá ainda prémios para o disfarce mais assustador, o melhor disfarce de casal e o melhor disfarce.
O evento, que arranca às 22h00, é organizado pelo Centro Recreativo e Cultural do Povo dos Brazões.
