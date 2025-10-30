Halloween Night Party anima Brazões

A localidade de Brazões, concelho de Tomar, vai receber o evento Halloween Night Party na noite de sexta-feira, 31 de Outubro. A festa de comemoração do Dia das Bruxas vai contar com a actuação de Mr Charles DJ. Haverá ainda prémios para o disfarce mais assustador, o melhor disfarce de casal e o melhor disfarce.

O evento, que arranca às 22h00, é organizado pelo Centro Recreativo e Cultural do Povo dos Brazões.