30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 30-10-2025 15:00

Inestética estreia cabaret futurista inspirado em Almada Negreiros

Espectáculo estará em cena de 30 de Outubro a 16 de Novembro no Palácio do Sobralinho.

A Companhia Inestética, residente no Palácio do Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, vai estrear a 30 de Outubro o espectáculo de dança “K4 Klein Cabaret”, de Alexandre Lyra Leite e Rita Leite. Em comunicado a companhia explica que se trata de um cabaret electrónico e futurista, onde entre espirais psicadélicas, quadrados azuis e panteras negras, se celebra a sensualidade geométrica e o desvario futurista da obra “K4 o Quadrado Azul” de José de Almada Negreiros, que serviu de inspiração para a concepção do espectáculo, destinado a maiores de 12 anos e que estará em cena de 30 de Outubro a 16 de Novembro, de quinta a sábado, às 21h30 e aos domingos às 18h00. Os bilhetes podem ser adquiridos online e têm descontos para jovens e profissionais das artes do espectáculo.
