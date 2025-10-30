uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 30-10-2025 12:00

Linhaceira recebe Corrida das Bruxas

Foto Facebook Filipa Fernandes
A Corrida das Bruxas tem início marcado para as 20h30, com partida no Pavilhão da Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira.

A localidade de Linhaceira, concelho de Tomar, vai receber mais uma edição da Corrida das Bruxas na noite de sexta-feira, 31 de Outubro. Trata-se de uma prova de aventura percorrida em trilhos sinalizados, a pé, pequenos estradões, ou estradas, em autonomia pedestre, visando percorrer todo o percurso no menor tempo possível. A prova desportiva tem também um carácter temático para celebrar a Noite das Bruxas, podendo os atletas apresentar-se mascarados.
