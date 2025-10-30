Cultura | 30-10-2025 17:09
Rui Tanoeiro apresenta novo disco no Cineteatro da Chamusca
Concerto de lançamento decorre a 30 de Novembro no Cineteatro da Chamusca e conta com convidados especiais.
O fadista Rui Tanoeiro vai apresentar o seu novo disco, “Paga por Paga”, no próximo dia 30 de Novembro, às 17h00, no Cineteatro da Chamusca. O concerto de lançamento contará com a participação especial dos artistas Jorge Fernando e Ana Paula Martins, prometendo uma tarde de fado e emoção.
A produção musical do álbum é de Custódio Castelo, e o espectáculo contará ainda com os músicos Cajé Garcia, Sérgio Fiuza, Carlos Santos, Pedro Ladeira e Bruno Mira. O evento tem o apoio do município da Chamusca e da editora World Music Records.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Vale Tejo
29-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar