uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 30-10-2025 17:09

Rui Tanoeiro apresenta novo disco no Cineteatro da Chamusca

Rui Tanoeiro apresenta novo disco no Cineteatro da Chamusca
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Concerto de lançamento decorre a 30 de Novembro no Cineteatro da Chamusca e conta com convidados especiais.

O fadista Rui Tanoeiro vai apresentar o seu novo disco, “Paga por Paga”, no próximo dia 30 de Novembro, às 17h00, no Cineteatro da Chamusca. O concerto de lançamento contará com a participação especial dos artistas Jorge Fernando e Ana Paula Martins, prometendo uma tarde de fado e emoção.
A produção musical do álbum é de Custódio Castelo, e o espectáculo contará ainda com os músicos Cajé Garcia, Sérgio Fiuza, Carlos Santos, Pedro Ladeira e Bruno Mira. O evento tem o apoio do município da Chamusca e da editora World Music Records.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar