30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 30-10-2025 16:40

Tomar vai receber a partir de amanhã , 31 de Outubro, 150 sketchers de Portugal e Espanha
Tomar recebe de 31 de Outubro a 2 de Novembro o USK Ibérico que reúne mais de 150 participantes

Começa amanhã e vai até 2 de novembro o III Encontro Ibérico de Urban Sketchers, que reúne artistas de Portugal e Espanha, que vão desenhar a mística cidade de Tomar.

Descobrindo como a cidade foi planeada pelo Grão-Mestre Templário Gualdim Pais no século XII, a organização promete uma jornada em que os mais de 150 sketchers prometem desenhar o antigo casario atravessado pelo rio Nabão, com as suas pontes, assim como os monumentos, alguns deles classificados como património Mundial pela UNESCO, como é o caso do Convento de Cristo.

O ponto de encontro é junto à Fábrica das Artes de Tomar e acontece pelas 17-30 horas. É lá que vão ser acolhidos todos os participantes, assim como será feita a sua credenciação. Duas horas depois o arquitecto e professor Jorge Mascarenhas dará uma palestra onde fará uma abordagem histórica de todos os monumentos que vão ser motivo de inspiração para os participantes.

No final de cada dia de actividades haverá sempre a partilha de desenhos.

