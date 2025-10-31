uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 31-10-2025 10:00

Alenquer presta homenagem póstuma ao pintor e antigo autarca João Mário

Alenquer presta homenagem póstuma ao pintor e antigo autarca João Mário
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cerimónia realiza-se a 8 de Novembro, no Museu João Mário, e inclui a entrega dos prémios do concurso literário com o seu nome.

O pintor João Mário Ayres d’Oliveira, conhecido por Mestre João Mário, vai ser homenageado no próximo dia 8 de Novembro no museu com o seu nome na vila de Alenquer.
A cerimónia de homenagem está marcada para as 15h00 e na ocasião serão entregues os prémios do concurso literário “Mestre João Mário Ayres d’Oliveira”.
O pintor, que foi também presidente da Câmara de Alenquer entre 21 de Abril de 1967 e 18 de Junho de 1974, faleceu dia 26 de Fevereiro aos 92 anos.
O Museu João Mário abriu portas em 1992 e recebe, desde então, milhares de visitantes que pretendem ver, de forma livre, as mais de 400 obras expostas do mestre ou de autores reconhecidos como Silva Porto, José Malhoa, Veloso Salgado, Ortiz Alfau, Vicente Romero ou Helena Abreu.
João Mário esteve sempre ligado ao associativismo, tendo desempenhado vários cargos nas colectividades. Em 1993 recebeu o grau ouro da Medalha de Mérito Municipal e tem em Alenquer, no lugar de Casais Novos, uma rua com o seu nome.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar