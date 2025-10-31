Alenquer presta homenagem póstuma ao pintor e antigo autarca João Mário

O pintor João Mário Ayres d’Oliveira, conhecido por Mestre João Mário, vai ser homenageado no próximo dia 8 de Novembro no museu com o seu nome na vila de Alenquer.

A cerimónia de homenagem está marcada para as 15h00 e na ocasião serão entregues os prémios do concurso literário “Mestre João Mário Ayres d’Oliveira”.

O pintor, que foi também presidente da Câmara de Alenquer entre 21 de Abril de 1967 e 18 de Junho de 1974, faleceu dia 26 de Fevereiro aos 92 anos.

O Museu João Mário abriu portas em 1992 e recebe, desde então, milhares de visitantes que pretendem ver, de forma livre, as mais de 400 obras expostas do mestre ou de autores reconhecidos como Silva Porto, José Malhoa, Veloso Salgado, Ortiz Alfau, Vicente Romero ou Helena Abreu.

João Mário esteve sempre ligado ao associativismo, tendo desempenhado vários cargos nas colectividades. Em 1993 recebeu o grau ouro da Medalha de Mérito Municipal e tem em Alenquer, no lugar de Casais Novos, uma rua com o seu nome.