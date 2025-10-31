Cultura | 31-10-2025 18:00
Associação de Cem Soldos celebra aniversário com actuação de Diogo Batáguas e Dário Guerreiro
Foto Facebook SCOCS
Espectáculo de comédia acontece na noite de sábado, 1 de Novembro.
O SCOCS - Sport Club Operário de Cem Soldos, concelho de Tomar, vai comemorar o 44º aniversário com um espectáculo de comédia. Os humoristas Diogo Batáguas e Dário Guerreiro sobem ao palco do Auditório SCOCS na noite de sábado, 1 de Novembro. O espectáculo tem início marcado para as 21h30.
O SCOCS é uma associação cultural local que tem por missão promover o bem-estar social, cultural e desportivo da aldeia de Cem Soldos.
