Associação de Cem Soldos celebra aniversário com actuação de Diogo Batáguas e Dário Guerreiro 

Espectáculo de comédia acontece na noite de sábado, 1 de Novembro.

O SCOCS - Sport Club Operário de Cem Soldos, concelho de Tomar, vai comemorar o 44º aniversário com um espectáculo de comédia. Os humoristas Diogo Batáguas e Dário Guerreiro sobem ao palco do Auditório SCOCS na noite de sábado, 1 de Novembro. O espectáculo tem início marcado para as 21h30.

O SCOCS é uma associação cultural local que tem por missão promover o bem-estar social, cultural e desportivo da aldeia de Cem Soldos.