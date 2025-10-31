uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 31-10-2025 12:00

Concerto de Tim em Santarém adiado para 6 de Novembro

foto arquivo
O espectáculo `Tim – Canta-me Histórias´, inicialmente agendado para a noite de 1 de Novembro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, foi adiado por motivos de força maior. O concerto foi reagendado para dia 6 de Novembro, às 21h30, no mesmo local. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data, não sendo necessária qualquer troca.
