Encontro de Bandas Filarmónicas reuniu quatro formações do concelho de Alenquer
Associação Musical de Cabanas de Torres organizou o Encontro de Bandas Filarmónicas do concelho de Alenquer. O evento contou com cerca de 250 participantes.
A Associação Musical de Cabanas de Torres (AMCT ) organizou pela segunda vez o Encontro de Bandas Filarmónicas do concelho de Alenquer e foi anfitriã no evento anual.
No dia 26 de Outubro subiram a palco as quatro bandas filarmónicas do concelho de Alenquer: Associação Musical de Cabanas de Torres, Sociedade Filarmónica Olhalvense, Sociedade Filarmónica União e Progresso de Abrigada e Sociedade União Musical Alenquerense.
O evento, de entrada gratuita, envolveu cerca de 250 participantes, constituindo já uma tradição e um marco na promoção da identidade cultural e musical do concelho.
A autarquia já tinha aprovado em reunião do executivo municipal a atribuição de um apoio financeiro pontual no valor total de 3.000 euros, sendo 1.200 euros destinados à AMCT, enquanto as restantes três bandas receberam 600 euros cada, para comparticipar as despesas inerentes à realização do encontro.