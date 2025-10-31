uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 31-10-2025 15:00

Encontro de Bandas Filarmónicas reuniu quatro formações do concelho de Alenquer

Foto: Nuno Rodrigues
Associação Musical de Cabanas de Torres organizou o Encontro de Bandas Filarmónicas do concelho de Alenquer. O evento contou com cerca de 250 participantes.

A Associação Musical de Cabanas de Torres (AMCT ) organizou pela segunda vez o Encontro de Bandas Filarmónicas do concelho de Alenquer e foi anfitriã no evento anual.
No dia 26 de Outubro subiram a palco as quatro bandas filarmónicas do concelho de Alenquer: Associação Musical de Cabanas de Torres, Sociedade Filarmónica Olhalvense, Sociedade Filarmónica União e Progresso de Abrigada e Sociedade União Musical Alenquerense.
O evento, de entrada gratuita, envolveu cerca de 250 participantes, constituindo já uma tradição e um marco na promoção da identidade cultural e musical do concelho.
A autarquia já tinha aprovado em reunião do executivo municipal a atribuição de um apoio financeiro pontual no valor total de 3.000 euros, sendo 1.200 euros destinados à AMCT, enquanto as restantes três bandas receberam 600 euros cada, para comparticipar as despesas inerentes à realização do encontro.

