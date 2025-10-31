Festival Bons Sons celebra duas décadas de existência em 2026

O festival Bons Sons vai comemorar os 20 anos de existência numa edição que se vai realizar de 6 a 9 de Agosto do próximo ano, anunciou a organização. Em comunicado, a organização do festival, que acontece na aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar, revelou as datas da 13.ª edição do evento e colocou à venda os bilhetes. O valor inicial dos passes gerais é de 45 euros mais taxas, subindo mais tarde para 50, e numa nova fase para 60 (em que também serão postos à venda os bilhetes diários), antes da quarta e última fase de venda, em que custarão 70 euros.

“Os bilhetes a preço reduzido estão limitados ao número de unidades disponibilizado para cada fase. Esgotado o número de unidades da fase em curso, passam a vigorar os valores da fase seguinte”, pode ler-se no comunicado, que lembra que os menores de 12 anos não pagam. No final do ano passado, a organização do festival anunciou que o Bons Sons, que decorre em Cem Soldos desde 2006, sob o mote “Vem viver a aldeia”, iria passar a ser bienal, retomando a periodicidade inicial.

“Após uma edição histórica, este ano, que inaugurou o largo e centro de Cem Soldos, com lotação esgotada, o Bons Sons regressa em 2026 - em data a anunciar - e passa a realizar-se de dois em dois anos”, anunciou o SCOCS - Sport Club Operário de Cem Soldos, entidade que organiza o evento dedicado à música portuguesa. Em comunicado, o SCOCS indica que a decisão foi “colectiva”, no sentido de ter “mais espaço e tempo para a consolidação de processos e das equipas voluntárias na aldeia e de tudo aquilo que um festival comunitário implica, apostando na longevidade e sustentabilidade”.

Com o mote “Viver a Diversidade” nos 50 anos do 25 de Abril, o festival Bons Sons regressou em 2024, a Cem Soldos, depois de um ano de interregno devido a obras de requalificação urbana do Largo do Rossio, área habitualmente ocupada pelo festival, que surgiu nesta edição completamente renovado, com “novos desafios” e mais de 50 concertos. O Bons Sons é organizado desde 2006 pelo Sport Clube Operário de Cem Soldos e manteve-se bienal até 2014, passando depois a realizar-se anualmente, “mantendo uma programação exclusiva da música portuguesa, completamente aculturada e diversa”. A aldeia de Cem Soldos é fechada e o seu perímetro delimita o recinto que acolhe uma dezena de palcos integrados nas ruas, praças, largos, auditório, igreja e até em garagens e lagares.